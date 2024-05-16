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NOW FOODS В-50 КОМПЛЕКС капсулы, №30 - Киев (709347) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 748 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
407,99
Экономия: -86,02 грн
321,97 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
315,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
317,36 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
432,99
Экономия: -111,02 грн
321,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
315,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
350,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (3)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
393,19
Экономия: -85,55 грн
307,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
403,40
Экономия: -96,40 грн
307,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
388,30
Экономия: -40,50 грн
347,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (3)
464,10
Экономия: -116,30 грн
347,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
308,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (3)
315,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
380,03
Экономия: -70,42 грн
309,61 грн