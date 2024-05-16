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Now Foods магний цитрат таблетки 200 мг, №30 - Львов (709362) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
290,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
328,79
Экономия: -39,13 грн
289,66 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
290,76 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
302,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
290,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
319,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
386,99
Экономия: -90,41 грн
296,58 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
319,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
296,86
Экономия: -14,57 грн
282,29 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
319,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
384,99
Экономия: -88,41 грн
296,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
403,99
Экономия: -107,41 грн
296,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
308,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
363,99
Экономия: -67,41 грн
296,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
386,99
Экономия: -90,41 грн
296,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
336,27
Экономия: -52,75 грн
283,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
411,99
Экономия: -115,41 грн
296,58 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн