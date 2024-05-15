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Now Foods магний цитрат таблетки 200 мг, №30 - Харьков (709362) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
290,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
336,18
Экономия: -52,42 грн
283,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
418,70
Экономия: -95,90 грн
322,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
346,09
Экономия: -39,01 грн
307,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
355,94
Экономия: -53,31 грн
302,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
369,16
Экономия: -63,48 грн
305,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
360,34
Экономия: -53,58 грн
306,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
342,44
Экономия: -36,21 грн
306,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
290,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (4)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
308,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
352,80
Экономия: -69,31 грн
283,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (3)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (3)
427,50
Экономия: -104,70 грн
322,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
345,74
Экономия: -39,19 грн
306,55 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
418,70
Экономия: -95,90 грн
322,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
368,76
Экономия: -72,45 грн
296,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
338,25
Экономия: -31,70 грн
306,55 грн