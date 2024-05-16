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CERAVE НОЧНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА 52 мл - Киев (718207) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 701 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (6)
525,00
Экономия: -67,00 грн
458,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (5)
547,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
547,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
526,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (8)
514,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
468,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (15)
502,62 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (6)
525,00
Экономия: -67,00 грн
458,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
635,40
Экономия: -154,33 грн
481,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
493,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
544,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
547,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
485,63 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
574,96
Экономия: -108,50 грн
466,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
481,97 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
483,12 грн