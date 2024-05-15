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CERAVE НОЧНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА 52 мл - Харьков (718207) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
468,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
575,68
Экономия: -109,56 грн
466,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
474,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
481,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
540,33
Экономия: -89,81 грн
450,52 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
471,66 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
475,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
473,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
525,00
Экономия: -67,00 грн
458,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
486,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
571,69
Экономия: -106,03 грн
465,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
482,27 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
454,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
545,49
Экономия: -93,96 грн
451,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
522,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
480,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
476,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
548,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
480,26 грн