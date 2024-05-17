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CERAVE ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ РУК 50 мл - Запорожье (718211) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
276,28
Экономия: -40,82 грн
235,46 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
278,10
Экономия: -42,64 грн
235,46 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
222,60 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
245,00
Экономия: -30,00 грн
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
263,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
274,97
Экономия: -32,05 грн
242,92 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
222,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
274,57
Экономия: -49,21 грн
225,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
273,13
Экономия: -51,60 грн
221,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
241,19
Экономия: -20,83 грн
220,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
273,18
Экономия: -47,95 грн
225,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
277,62
Экономия: -42,16 грн
235,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
237,64
Экономия: -11,89 грн
225,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
242,73
Экономия: -21,32 грн
221,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
279,62
Экономия: -53,83 грн
225,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
274,42
Экономия: -53,01 грн
221,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
274,34
Экономия: -47,16 грн
227,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
273,60
Экономия: -52,47 грн
221,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
237,69
Экономия: -16,34 грн
221,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
231,42 грн