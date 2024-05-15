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CERAVE ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ РУК 50 мл - Харьков (718211) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
224,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
241,08
Экономия: -25,96 грн
215,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
231,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
225,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
272,55
Экономия: -29,16 грн
243,39 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
230,56 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
230,83 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
263,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
231,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
245,00
Экономия: -30,00 грн
215,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
242,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
255,36
Экономия: -29,84 грн
225,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
226,11 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
213,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
255,52
Экономия: -32,58 грн
222,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
239,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
242,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
238,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
257,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
232,11 грн