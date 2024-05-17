Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за областью вокруг глазCERAVE ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗЦены в аптеках

CERAVE ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 14 мл - Запорожье (718210) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
565,28
Экономия: -83,14 грн
482,14 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
544,77
Экономия: -82,60 грн
462,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
455,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
519,00
Экономия: -66,00 грн
453,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
538,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
455,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
537,87
Экономия: -79,81 грн
458,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
558,82
Экономия: -104,36 грн
454,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
496,64
Экономия: -37,91 грн
458,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
497,35
Экономия: -65,10 грн
432,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
558,93
Экономия: -100,10 грн
458,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
543,84
Экономия: -71,68 грн
472,16 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
478,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
490,03
Экономия: -31,22 грн
458,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
570,39
Экономия: -116,21 грн
454,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
572,11
Экономия: -113,30 грн
458,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
561,46
Экономия: -107,28 грн
454,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
537,40
Экономия: -97,45 грн
439,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
559,79
Экономия: -101,43 грн
458,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
558,56
Экономия: -76,42 грн
482,14 грн