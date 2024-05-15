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CERAVE ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 14 мл - Харьков (718210) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
460,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
566,05
Экономия: -107,31 грн
458,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
488,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
490,36
Экономия: -68,26 грн
422,10 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
447,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
538,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
449,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
519,00
Экономия: -66,00 грн
453,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
466,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
494,14
Экономия: -47,99 грн
446,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
474,36 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
450,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
563,29
Экономия: -102,11 грн
461,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
434,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
469,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (8)
486,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
516,07 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
460,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
443,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
489,08 грн