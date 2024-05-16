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CERAVE ИНТЕНСИВНО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 473 мл - Киев (718201) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 641 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
485,00
Экономия: -61,00 грн
424,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (4)
513,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
513,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
495,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (14)
478,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
438,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (19)
459,61 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
513,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
485,00
Экономия: -61,00 грн
424,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
515,00
Экономия: -80,36 грн
434,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
438,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (3)
525,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
506,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
513,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
513,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
449,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
513,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
539,21
Экономия: -28,17 грн
511,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
463,98 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
513,00 грн