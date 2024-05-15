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CERAVE ИНТЕНСИВНО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 473 мл - Днепр (Днепропетровск) (718201) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
532,29
Экономия: -46,39 грн
485,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
505,76
Экономия: -45,93 грн
459,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
531,67
Экономия: -71,96 грн
459,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
538,19
Экономия: -102,99 грн
435,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
533,16
Экономия: -73,45 грн
459,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
504,36
Экономия: -33,97 грн
470,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
546,49
Экономия: -76,10 грн
470,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
434,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
540,13
Экономия: -80,42 грн
459,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
528,39
Экономия: -68,68 грн
459,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
530,65
Экономия: -60,67 грн
469,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
434,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
545,42
Экономия: -75,44 грн
469,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
534,85
Экономия: -104,55 грн
430,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
544,08
Экономия: -113,78 грн
430,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (3)
485,00
Экономия: -61,00 грн
424,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
536,44
Экономия: -66,75 грн
469,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
530,70
Экономия: -100,40 грн
430,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
434,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
452,47 грн