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CERAVE ИНТЕНСИВНО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 236 мл - Запорожье (718200) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
404,07
Экономия: -19,57 грн
384,50 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
406,72
Экономия: -22,22 грн
384,50 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
375,00
Экономия: -45,00 грн
330,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
406,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
402,15
Экономия: -17,65 грн
384,50 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
344,52 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
401,57
Экономия: -17,07 грн
384,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
399,46
Экономия: -14,96 грн
384,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
404,57
Экономия: -20,07 грн
384,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
405,15
Экономия: -20,65 грн
384,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
399,53
Экономия: -15,03 грн
384,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
406,03
Экономия: -21,53 грн
384,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
399,19
Экономия: -14,69 грн
384,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
407,72
Экономия: -23,22 грн
384,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
408,95
Экономия: -24,45 грн
384,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
401,34
Экономия: -16,84 грн
384,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
401,23
Экономия: -16,73 грн
384,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
400,15
Экономия: -15,65 грн
384,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
399,26
Экономия: -14,76 грн
384,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (3)
431,96 грн