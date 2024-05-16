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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаCERAVE ОЧИЩАЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛАЦены в аптеках

CERAVE ОЧИЩАЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 236 мл - Киев (718202) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 516 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (6)
355,00
Экономия: -44,00 грн
311,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
375,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
362,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (15)
351,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (14)
326,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
355,00
Экономия: -44,00 грн
311,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
474,50
Экономия: -115,22 грн
359,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
354,23 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (5)
375,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
311,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (3)
375,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
327,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (3)
328,59 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (3)
375,00 грн