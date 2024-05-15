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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаCERAVE ОЧИЩАЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛАЦены в аптеках

CERAVE ОЧИЩАЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 236 мл - Днепр (Днепропетровск) (718202) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
358,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
299,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
355,00
Экономия: -44,00 грн
311,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
328,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
318,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
320,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
299,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
331,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
299,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
355,00
Экономия: -44,00 грн
311,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
299,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (2)
324,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
360,00 грн