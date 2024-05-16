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АВЕН КЛИНАНС МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 400 мл - Львов (764345) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
616,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
548,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
616,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
548,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
548,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
548,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
616,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
564,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
616,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
616,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
616,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
548,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
616,20
Экономия: -18,49 грн
597,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (2)
616,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
616,20
Экономия: -18,49 грн
597,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
564,71 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
616,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
616,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
548,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
616,20 грн