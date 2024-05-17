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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ЛИЦА 295 мл - Запорожье (718212) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
461,35
Экономия: -74,16 грн
387,19 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
489,66
Экономия: -92,83 грн
396,83 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
392,22 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
445,00
Экономия: -59,00 грн
386,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
463,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
484,15
Экономия: -56,85 грн
427,30 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
392,22 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
458,49
Экономия: -85,79 грн
372,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
480,91
Экономия: -90,12 грн
390,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
433,40
Экономия: -46,36 грн
387,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
487,76
Экономия: -90,93 грн
396,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
481,00
Экономия: -79,36 грн
401,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
488,82
Экономия: -91,99 грн
396,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
480,58
Экономия: -85,75 грн
394,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
490,86
Экономия: -100,61 грн
390,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
492,34
Экономия: -97,72 грн
394,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
483,18
Экономия: -81,77 грн
401,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
458,10
Экономия: -70,96 грн
387,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
481,74
Экономия: -79,40 грн
402,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
480,68
Экономия: -83,85 грн
396,83 грн