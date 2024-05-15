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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ЛИЦА 295 мл - Харьков (718212) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
396,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
433,67
Экономия: -64,90 грн
368,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
464,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
479,99
Экономия: -86,89 грн
393,10 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
465,69 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
463,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
411,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
445,00
Экономия: -59,00 грн
386,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
459,31
Экономия: -65,35 грн
393,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
386,82 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
383,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
431,34
Экономия: -56,98 грн
374,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
404,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
421,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
421,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
416,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
418,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
463,00
Экономия: -79,62 грн
383,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
485,03
Экономия: -86,97 грн
398,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
398,72 грн