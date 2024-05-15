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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонCERAVE УВЛАЖНЯЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ЛИЦАЦены в аптеках

CERAVE УВЛАЖНЯЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ЛИЦА 295 мл - Днепр (Днепропетровск) (718212) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
480,40
Экономия: -74,66 грн
405,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
485,72
Экономия: -67,26 грн
418,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
479,84
Экономия: -64,51 грн
415,33 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
485,72
Экономия: -93,35 грн
392,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
481,18
Экономия: -87,02 грн
394,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
459,37
Экономия: -72,54 грн
386,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
467,75
Экономия: -80,92 грн
386,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
372,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
487,48
Экономия: -93,17 грн
394,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
476,88
Экономия: -82,57 грн
394,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
454,19
Экономия: -67,36 грн
386,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
392,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
466,83
Экономия: -80,00 грн
386,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
457,79
Экономия: -63,29 грн
394,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
491,04
Экономия: -96,54 грн
394,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
445,00
Экономия: -59,00 грн
386,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
484,15
Экономия: -93,46 грн
390,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
478,96
Экономия: -84,46 грн
394,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
392,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
478,55
Экономия: -87,86 грн
390,69 грн