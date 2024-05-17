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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 340 мл - Запорожье (718205) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
563,18
Экономия: -76,26 грн
486,92 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
554,29
Экономия: -68,11 грн
486,18 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
487,62 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
525,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
575,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
601,39
Экономия: -70,09 грн
531,30 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
487,62 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
600,53
Экономия: -119,44 грн
481,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
597,37
Экономия: -111,28 грн
486,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
605,02
Экономия: -118,75 грн
486,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
605,88
Экономия: -124,80 грн
481,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
597,48
Экономия: -111,21 грн
486,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
607,20
Экономия: -120,70 грн
486,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
596,97
Экономия: -110,60 грн
486,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
609,73
Экономия: -123,56 грн
486,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
611,57
Экономия: -125,20 грн
486,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
600,19
Экономия: -114,02 грн
486,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
600,01
Экономия: -113,65 грн
486,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
598,40
Экономия: -111,73 грн
486,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
597,08
Экономия: -110,89 грн
486,19 грн