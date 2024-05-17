Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеCERAVE УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛАЦены в аптеках

CERAVE УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 177 мл - Запорожье (718204) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
519,04
Экономия: -95,41 грн
423,63 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
489,66
Экономия: -75,72 грн
413,94 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
349,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
385,00
Экономия: -46,00 грн
339,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
413,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
492,62
Экономия: -57,42 грн
435,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
483,45
Экономия: -86,44 грн
397,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
480,91
Экономия: -67,82 грн
413,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
495,59
Экономия: -82,27 грн
413,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
520,42
Экономия: -96,79 грн
423,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
513,21
Экономия: -83,76 грн
429,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
488,82
Экономия: -75,10 грн
413,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (3)
480,58
Экономия: -66,82 грн
413,76 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (3)
490,86
Экономия: -92,85 грн
398,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
525,31
Экономия: -103,62 грн
421,69 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
515,53
Экономия: -86,90 грн
428,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
515,38
Экономия: -86,07 грн
429,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (3)
481,74
Экономия: -67,91 грн
413,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (4)
512,87
Экономия: -89,24 грн
423,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
364,00 грн