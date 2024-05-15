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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 177 мл - Харьков (718204) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
353,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
520,02
Экономия: -57,38 грн
462,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (17)
471,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
436,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
512,46
Экономия: -63,23 грн
449,23 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (11)
473,42 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
460,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
472,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
385,00
Экономия: -46,00 грн
339,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
366,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
483,83
Экономия: -39,11 грн
444,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (7)
434,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
484,75
Экономия: -74,30 грн
410,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
434,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (5)
430,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (12)
446,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
497,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
348,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
447,93 грн