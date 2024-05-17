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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 473 мл - Запорожье (718209) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
670,37
Экономия: -123,39 грн
546,98 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
590,25
Экономия: -55,42 грн
534,83 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
589,00
Экономия: -71,00 грн
518,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
638,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
667,18
Экономия: -77,76 грн
589,42 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
582,78
Экономия: -69,60 грн
513,18 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
662,71
Экономия: -115,73 грн
546,98 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
619,75
Экономия: -84,97 грн
534,78 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
587,96
Экономия: -74,73 грн
513,23 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
662,84
Экономия: -115,86 грн
546,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
621,98
Экономия: -87,80 грн
534,18 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
579,32
Экономия: -50,84 грн
528,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
591,70
Экономия: -63,26 грн
528,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
678,47
Экономия: -131,49 грн
546,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
665,84
Экономия: -118,86 грн
546,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
665,65
Экономия: -118,67 грн
546,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
663,86
Экономия: -116,88 грн
546,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
611,62
Экономия: -77,47 грн
534,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
558,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
678,47
Экономия: -131,49 грн
546,98 грн