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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 473 мл - Харьков (718209) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
545,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
671,52
Экономия: -124,54 грн
546,98 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
579,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
611,48
Экономия: -110,21 грн
501,27 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
587,18 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
587,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
638,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
534,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
589,00
Экономия: -71,00 грн
518,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
578,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
666,87
Экономия: -125,78 грн
541,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
571,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
584,34
Экономия: -59,66 грн
524,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
604,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
554,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
575,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
584,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
579,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
590,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
672,22
Экономия: -113,82 грн
558,40 грн