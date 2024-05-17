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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 236 мл - Запорожье (718208) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
434,97
Экономия: -68,37 грн
366,60 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
463,21
Экономия: -87,83 грн
375,38 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
415,00
Экономия: -51,00 грн
364,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
438,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
458,00
Экономия: -53,38 грн
404,62 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
457,34
Экономия: -81,96 грн
375,38 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
454,93
Экономия: -84,98 грн
369,95 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
460,76
Экономия: -81,03 грн
379,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
461,42
Экономия: -86,04 грн
375,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
455,02
Экономия: -75,29 грн
379,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
462,42
Экономия: -87,04 грн
375,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
454,63
Экономия: -80,92 грн
373,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
417,69
Экономия: -50,99 грн
366,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
418,95
Экономия: -52,88 грн
366,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
457,08
Экономия: -77,39 грн
379,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
456,95
Экономия: -76,98 грн
379,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
455,72
Экономия: -75,97 грн
379,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
454,72
Экономия: -79,34 грн
375,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
383,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -85,78 грн
379,97 грн