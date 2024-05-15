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CERAVE УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 236 мл - Харьков (718208) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
374,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
460,72
Экономия: -92,17 грн
368,55 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
388,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
454,03
Экономия: -84,67 грн
369,36 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
390,96 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
386,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
438,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
390,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
415,00
Экономия: -51,00 грн
364,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
393,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
457,53
Экономия: -84,74 грн
372,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
382,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
458,57
Экономия: -81,46 грн
377,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
398,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
399,12 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
397,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (3)
434,59 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
370,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
381,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
380,31 грн