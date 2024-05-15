Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеCERAVE ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦАЦены в аптеках

CERAVE ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА SPF-30 52 мл - Харьков (925216) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
481,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
545,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
583,92
Экономия: -59,58 грн
524,34 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
542,78 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
545,34 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
545,82 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
539,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
588,42
Экономия: -66,33 грн
522,09 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
539,02 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
491,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
589,47
Экономия: -85,11 грн
504,36 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
545,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
545,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
544,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
543,98 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
543,31 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
538,21 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
543,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
593,15
Экономия: -102,00 грн
491,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
589,81
Экономия: -87,70 грн
502,11 грн