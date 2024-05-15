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CERAVE ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА SPF-30 52 мл - Днепр (Днепропетровск) (925216) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
584,18
Экономия: -70,82 грн
513,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
590,65
Экономия: -81,79 грн
508,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
583,50
Экономия: -92,09 грн
491,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
590,65
Экономия: -86,29 грн
504,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
585,13
Экономия: -80,77 грн
504,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
589,02
Экономия: -59,33 грн
529,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
599,77
Экономия: -75,15 грн
524,62 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
477,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
592,79
Экономия: -88,43 грн
504,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
582,38
Экономия: -50,44 грн
531,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (3)
477,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
598,59
Экономия: -89,73 грн
508,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
586,99
Экономия: -52,23 грн
534,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
597,12
Экономия: -62,36 грн
534,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
588,74
Экономия: -41,60 грн
547,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
582,43
Экономия: -35,29 грн
547,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
503,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
477,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
581,93
Экономия: -42,67 грн
539,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
599,32
Экономия: -64,56 грн
534,76 грн