Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАЧЕФЛАНЦены в аптеках

АЧЕФЛАН крем туба 30 г - Запорожье (720360) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (211)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
334,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
331,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
327,78
Экономия: -15,88 грн
311,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
327,81
Экономия: -27,92 грн
299,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
298,21 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
298,82
Экономия: -18,50 грн
280,32 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
366,00
Экономия: -47,00 грн
319,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
321,93 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
366,00
Экономия: -47,00 грн
319,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
298,82
Экономия: -18,50 грн
280,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
332,49
Экономия: -14,59 грн
317,90 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
366,00
Экономия: -47,00 грн
319,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
332,01
Экономия: -25,94 грн
306,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
334,42
Экономия: -34,55 грн
299,87 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
374,30
Экономия: -36,50 грн
337,80 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (211)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
334,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
361,96
Экономия: -51,68 грн
310,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
324,54
Экономия: -16,54 грн
308,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
322,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
365,76
Экономия: -55,48 грн
310,28 грн