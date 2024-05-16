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АЧЕФЛАН крем туба 30 г - Харьков (720360) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
304,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
352,08
Экономия: -60,69 грн
291,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
311,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
317,60
Экономия: -33,02 грн
284,58 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
311,81 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
447,30
Экономия: -138,40 грн
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
298,82
Экономия: -18,50 грн
280,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
320,84
Экономия: -33,54 грн
287,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
304,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
312,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
291,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
334,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
323,19 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
320,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
298,82
Экономия: -18,50 грн
280,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
291,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
322,03 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
305,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
352,45
Экономия: -65,51 грн
286,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
342,53
Экономия: -50,94 грн
291,59 грн