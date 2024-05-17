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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Одесса (642409) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
349,70 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
349,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (2)
267,06 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
349,70 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
318,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
349,70 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 16:30
Одесса, ул. Торговая, 37
Всего: упаковка (1)
117,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, перек. Александровский / Жуковского Василия, 7/36
Всего: упаковка (1)
190,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
333,85
Экономия: -66,75 грн
267,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -73,30 грн
293,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
304,20
Экономия: -60,80 грн
243,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
256,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
325,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
267,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -73,30 грн
293,30 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
333,85
Экономия: -66,75 грн
267,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -73,30 грн
293,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
269,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
304,20
Экономия: -60,80 грн
243,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
267,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -73,30 грн
293,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
333,85
Экономия: -66,75 грн
267,10 грн