Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАВЕН КОЛД КРЕМ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУКЦены в аптеках

АВЕН КОЛД КРЕМ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Львов (642368) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
294,13 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
310,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
272,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
251,46
Экономия: -12,34 грн
239,12 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
310,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
229,56
Экономия: -11,16 грн
218,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
275,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
310,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
272,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
272,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
272,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
310,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
283,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
284,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
310,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (2)
272,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
310,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
272,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
250,74
Экономия: -11,62 грн
239,12 грн