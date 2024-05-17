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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Запорожье (701856) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
576,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
524,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
592,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
524,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
595,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
598,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
595,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
553,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
593,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
596,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
642,75
Экономия: -19,28 грн
623,47 грн