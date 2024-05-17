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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Одесса (701856) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
512,40
Экономия: -18,00 грн
494,40 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
603,20 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
603,20 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
603,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
570,88 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
619,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1
Всего: упаковка (1)
605,88 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
596,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
642,75
Экономия: -19,28 грн
623,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (2)
475,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
523,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
642,75
Экономия: -19,28 грн
623,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
366,80
Экономия: -19,68 грн
347,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
475,73 грн