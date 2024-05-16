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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Львов (701856) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
519,91
Экономия: -25,51 грн
494,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
465,72
Экономия: -16,92 грн
448,80 грн
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Открыто Закроется через 26 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
599,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 26 мин
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
548,84
Экономия: -3,44 грн
545,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
527,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 26 мин
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
609,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
477,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
601,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
601,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (2)
551,33
Экономия: -7,01 грн
544,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (2)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Житомир, пл. Победы, 10
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн