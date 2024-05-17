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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН БАЛЬЗАМ 400 мл - Одесса (642374) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
747,80 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
747,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
654,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
748,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
730,10
Экономия: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
741,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
740,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (2)
595,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
654,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
746,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
803,00 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
730,10
Экономия: -21,90 грн
708,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
692,01
Экономия: -8,10 грн
683,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
803,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
655,08 грн