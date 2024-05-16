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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН БАЛЬЗАМ 400 мл - Львов (642374) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
499,04 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: (0)
726,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
803,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
803,39 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 26 мин
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (1)
803,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 26 мин
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
803,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
827,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 26 мин
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
611,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
681,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
655,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
803,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
689,90 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
730,10
Экономия: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
673,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 26 мин
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
730,10
Экономия: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, просп. Палладина Академика, 7
Всего: упаковка (1)
803,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Всего: упаковка (1)
684,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, ул. Александра Олеся, 2-Б
Всего: упаковка (1)
655,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
730,10
Экономия: -21,90 грн
708,20 грн