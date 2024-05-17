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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD БАЛЬЗАМ 200 мл - Запорожье (642233) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
787,89
Экономия: -39,09 грн
748,80 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
886,00
Экономия: -115,00 грн
771,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
778,23
Экономия: -29,43 грн
748,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
793,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
759,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
782,87
Экономия: -34,07 грн
748,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
723,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
793,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
723,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
799,19
Экономия: -50,39 грн
748,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
912,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
798,37
Экономия: -49,57 грн
748,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
793,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
723,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
776,21
Экономия: -27,41 грн
748,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
865,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
973,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
820,54 грн