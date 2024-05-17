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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD БАЛЬЗАМ 200 мл - Одесса (642233) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
773,74
Экономия: -24,94 грн
748,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
777,55
Экономия: -28,75 грн
748,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
854,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
776,06
Экономия: -27,26 грн
748,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
873,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
777,93
Экономия: -29,13 грн
748,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
784,29
Экономия: -35,49 грн
748,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
775,76
Экономия: -26,96 грн
748,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
887,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
784,22
Экономия: -35,42 грн
748,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
776,95
Экономия: -28,15 грн
748,80 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: упаковка (1)
923,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
887,65
Экономия: -26,63 грн
861,02 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
854,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
796,42
Экономия: -47,62 грн
748,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (2)
868,52 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
937,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
973,45
Экономия: -29,20 грн
944,25 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
937,50 грн