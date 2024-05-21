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Диетические добавкиДиетические добавки комплексного действияБатончик-мюсли Витафрут (Muesli bar Vitafruit)

Батончик-мюсли Витафрут (Muesli bar Vitafruit) (395165) - инструкция по применению Диетические добавки

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Батончик-мюсли Витафрут (Muesli bar Vitafruit)
Цена в городе Киев
от 6,47 грн
Без рецепта
1 шт от 6,47 грн 1 шт от 5,30 грн 1 шт от 8,37 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 67 аптеках
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Вес
25 г
Диетические добавки
16 Диетические добавки комплексного действия