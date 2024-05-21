Диетические добавкиДиетические добавки комплексного действияБатончик-мюсли Витафрут (Muesli bar Vitafruit) Батончик-мюсли Витафрут (Muesli bar Vitafruit) (395165) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 6,47 грн Без рецепта 1 шт от 6,47 грн 1 шт от 5,30 грн 1 шт от 8,37 грн 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 67 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 25 г Диетические добавки 16 Диетические добавки комплексного действия