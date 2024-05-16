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БАТОНЧИК-МЮСЛИ "VITAFRUIT" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г медовая дыня, №1 - Киев (724240) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (12)
7,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (6)
7,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (12)
7,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (11)
7,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (10)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (3)
7,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (3)
8,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (9)
7,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (8)
7,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 40
Всего: упаковка (7)
7,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (11)
7,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (9)
7,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (7)
6,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (6)
7,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (12)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
Всего: упаковка (10)
8,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
Всего: упаковка (10)
6,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (10)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (10)
7,13 грн