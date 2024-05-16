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RILASTIL AQUA МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СО СМЯГЧАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 75 мл - Киев (808101) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
571,46
Экономия: -99,17 грн
472,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
582,14
Экономия: -94,13 грн
488,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (2)
664,00 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
521,46 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
638,76
Экономия: -87,81 грн
550,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
664,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
537,10 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
547,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
497,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (2)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
664,00 грн