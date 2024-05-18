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Астрия таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер тм Baum Pharm, №10 - Запорожье (908133) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (12)
89,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (111)
89,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (7)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (6)
89,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (6)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом