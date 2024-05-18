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АТОДЕРМ МАСЛО ДЛЯ ДУША 1 л - Запорожье (666822) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
858,60
Экономия: -42,60 грн
816,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
980,79 грн
Элитфарм
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Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
955,00
Экономия: -131,00 грн
824,00 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
855,00
Экономия: -39,00 грн
816,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
868,22
Экономия: -52,22 грн
816,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
955,00
Экономия: -131,00 грн
824,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
947,00
Экономия: -123,00 грн
824,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
842,76
Экономия: -26,76 грн
816,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
873,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
858,02
Экономия: -42,02 грн
816,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
987,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
847,82
Экономия: -31,82 грн
816,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
870,84
Экономия: -54,84 грн
816,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
845,54
Экономия: -29,54 грн
816,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
986,29 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
938,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
918,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
930,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (3)
856,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
870,02
Экономия: -54,02 грн
816,00 грн