Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаABCDERM ШАМПУНЬЦены в аптеках

ABCDERM ШАМПУНЬ 200 мл, №1 - Киев (645304) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
630,56 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
568,36 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается через 23 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
630,00
Экономия: -98,30 грн
531,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
536,80 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
630,00
Экономия: -98,30 грн
531,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
571,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
507,02
Экономия: -27,02 грн
480,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
519,46
Экономия: -17,86 грн
501,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
677,20
Экономия: -20,32 грн
656,88 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
532,05
Экономия: -30,45 грн
501,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
520,36
Экономия: -18,76 грн
501,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
677,20
Экономия: -20,32 грн
656,88 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
677,20
Экономия: -20,32 грн
656,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
417,67
Экономия: -14,47 грн
403,20 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -95,30 грн
531,70 грн