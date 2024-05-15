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ABCDERM ШАМПУНЬ 200 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (645304) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
534,20
Экономия: -32,60 грн
501,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
517,90
Экономия: -16,30 грн
501,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
521,91
Экономия: -20,31 грн
501,60 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
643,00
Экономия: -90,00 грн
553,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
524,07
Экономия: -22,47 грн
501,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
607,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
602,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
531,75
Экономия: -30,15 грн
501,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
526,23
Экономия: -24,63 грн
501,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: упаковка (1)
529,39
Экономия: -27,79 грн
501,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
520,66
Экономия: -19,06 грн
501,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
603,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
606,82 грн