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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ИММУН леденцы, №6 - Запорожье (701626) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
87,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
95,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
97,43 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: леденцы (4)
87,05 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
114,00
Экономия: -22,20 грн
91,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
90,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
84,22 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (1)
90,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (2)
91,20 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: леденцы (4)
92,36
Экономия: -4,82 грн
87,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: леденцы (4)
90,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
91,19 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
89,39
Экономия: -3,01 грн
86,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
Всего: упаковка (1)
91,18 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2), леденцы (6)
81,03
Экономия: -4,79 грн
76,24 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
90,40
Экономия: -2,67 грн
87,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (2)
100,31 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
90,88
Экономия: -3,15 грн
87,73 грн