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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ИММУН леденцы, №6 - Одесса (701626) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: леденцы (4)
106,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
121,50
Экономия: -33,81 грн
87,69 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: леденцы (5)
96,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
91,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
100,57 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Фонтанская, 19
Всего: упаковка (2)
96,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Тополевая, 26/1
Всего: леденцы (5)
88,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
101,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
98,61 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: леденцы (3)
86,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
96,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (3)
96,10 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: леденцы (1)
96,10 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: леденцы (5)
104,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: леденцы (5)
91,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Всего: упаковка (2)
99,50
Экономия: -11,81 грн
87,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: леденцы (4)
91,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: леденцы (2)
99,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
95,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Балта, ул. Любомирская, 191-А
Всего: леденцы (2)
89,67 грн