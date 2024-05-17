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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ИММУН леденцы, №6 - Львов (701626) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
86,05 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (3)
98,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: леденцы (2)
136,99
Экономия: -49,30 грн
87,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
88,89 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: леденцы (5)
96,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
130,99
Экономия: -43,30 грн
87,69 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -18,81 грн
87,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -26,30 грн
87,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: леденцы (3)
91,07
Экономия: -0,51 грн
90,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: леденцы (5)
98,99
Экономия: -11,30 грн
87,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: леденцы (2)
98,50
Экономия: -10,81 грн
87,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
90,64 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -14,30 грн
87,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: леденцы (5)
94,49
Экономия: -6,80 грн
87,69 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Днестровская, 1-А
Всего: леденцы (1)
123,50
Экономия: -35,81 грн
87,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: леденцы (1)
99,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: леденцы (1)
87,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: леденцы (5)
89,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: леденцы (3)
88,88 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
Всего: леденцы (2)
90,80 грн