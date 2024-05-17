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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ПРИ КАШЛЕ леденцы, №6 - Запорожье (701624) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -10,28 грн
87,71 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
108,00
Экономия: -21,00 грн
87,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -12,28 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -7,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -18,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
94,50
Экономия: -6,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -5,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
96,50
Экономия: -8,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
108,50
Экономия: -20,79 грн
87,71 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: леденцы (3)
110,99
Экономия: -23,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -12,28 грн
87,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: леденцы (3)
104,80
Экономия: -15,66 грн
89,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
114,00
Экономия: -27,00 грн
87,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -5,28 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (2)
98,50
Экономия: -10,79 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
92,50
Экономия: -4,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
110,99
Экономия: -23,28 грн
87,71 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
108,00
Экономия: -21,00 грн
87,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -13,79 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (3)
92,50
Экономия: -4,79 грн
87,71 грн