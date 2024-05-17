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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ПРИ КАШЛЕ леденцы, №6 - Львов (701624) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -7,28 грн
87,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
94,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -9,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -26,28 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
89,99
Экономия: -2,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
120,50
Экономия: -32,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -22,28 грн
87,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: леденцы (5)
94,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
104,99
Экономия: -17,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
92,99
Экономия: -5,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -11,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
97,50
Экономия: -9,79 грн
87,71 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
90,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -13,79 грн
87,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
94,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: леденцы (5)
94,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
100,50
Экономия: -12,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: леденцы (4)
109,99
Экономия: -22,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
99,50
Экономия: -11,79 грн
87,71 грн